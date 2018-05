Atención fanáticos de Harry Potter: Neville Longbottom se acaba de casar

El actor Matthew Lewis, conocido por interpretar a Neville en la saga de Harry Potter, anunció este lunes que él y la actriz Angela Jones contrajeron nupcias en Italia.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa

— Matthew Lewis (@Mattdavelewis) 28 de mayo de 2018