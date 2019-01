¡Asombroso! Serpiente trepa por la pierna de un anciano para recibir su comida

El video que se hizo viral en YouTube, demostró la buena relación que mantiene un hombre de 79 años con una serpiente de agua de espalda de diamante.

Se trata de Tim Jones, un exdirector de zoológico que logró hacer una curiosa amistad con el reptil que vive en el lago que está ubicada en la parte trasera de su vivienda en Whitney, Texas, según informó el portal UPI.

En el video se observa cuando el reptil que posee alrededor de 160 dientes, decide salir del agua cuando escucha la voz de su viejo amigo y trepa la pierna de Tim para dejar que este la alimente.

“No solo me reconoció…Realmente salió del agua cuando me vio. Eso me hace sentir muy feliz”, se le escucha decir a Tim mientras el video avanza.

Según Jones, este tipo de serpiente no son venenosas y, por lo general, son muy tímidas y evitan el contacto con la gente.



Nuestra Tele Internacional.