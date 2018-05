Así trabajan los guardaespaldas de Kim Jong-Un

Luego de conocerse la cumbre histórica donde los dos mandatarios de las coreas habían hecho un pacto para acabar con el conflicto y detener las pruebas nucleares en la frontera, se han conocido varias imágenes curiosas de lo sucedido en la reunión.

Una de las mas interesantes, fue la de ver a los guardaespaldas del líder norcoreano que no se despegaron de su vehículo durante su visita a Corea del Sur.

Can rollerblades finally make a comeback? Asking for Kim Jong Un’s bodyguards… pic.twitter.com/XSya7dJQlO

— Charlie Berens (@CharlieBerens) 27 de abril de 2018