Así suena el viento en Marte y fue captado por la sonda Insight

Desde su llegada a Marte el 26 de noviembre, la sonda Insight ha tenido la atención de todo el mundo. Ahora ha sorprendido con los primeros descubrimientos en los que se puede escuchar cómo suena ese planeta.

El registro sonoro se tomó el primero de diciembre y en él se evidencia el encuentro del aire con la sonda que, al aparecer, viene con una velocidad de entre cinco y siete metros por segundo.

“Capturar este audio fue un regalo no planificado”, dijo Bruce Banerdt, investigador principal de la misión de la NASA que busca analizar las entrañas de este planeta.

Esta gran hazaña se logró gracias a dos sensores hipersensibles: uno de presión de aire el cual se encuentra dentro del módulo de aterrizaje y el otro sismómetro que se encuentra en la plataforma del mismo módulo.

“Marte, te escucho y estoy sintiendo las buenas vibras que deja tu viento marciano. Escuchen el sonido de Marte que he capturado”, con esas palabras, la cuenta de Twitter de la NASA reveló el hallazgo que hizo la sonda.

#Mars, I hear you and I’m feeling the good vibrations left in the wake of your Martian winds. Take a listen to the #SoundsOfMars I’ve picked up. 🔊

More on https://t.co/auhFdfiUMg pic.twitter.com/shVmYbfHRs

— NASA InSight (@NASAInSight) 7 de diciembre de 2018