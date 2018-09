Así se despidieron los famosos de ‘Muy Bueno Días’

Este viernes 07 de septiembre llegó a su fin el programa matutino ‘Muy Buenos Días’, el cual acompaño en las mañanas a los colombianos por los más de 15 años que duró su transmisión bajo la batuta de Jota Mario Valencia.

Presentadores, seguidores y expresentadores no fueron ajenos a esta fecha y quisieron dedicar un mensaje especial al programa que fue su casa durante muchos años.

Una de las primeras en hacerlo fue Milena López, una de las caras más recordadas y que gracias a su carisma se encargó de conquistar a los colombianos.

La también famosa presentadora de Master Chef Celebrity, Claudia Bahamon, dejó ver todos sus sentimientos y agradecimientos al programa y su director.

Otra de las que se animó a dejar su mensaje de despedida fue Mábel Cartagena, quien agradeció a Jota Mario por la oportunidad que le brindó hace algunos años cuando empezaba el programa.

Este lunes 10 de septiembre llega a las mañanas de RCN ‘El Desayuno’, que estará a cargo de Iván Lalinde y Yaneth Waldman, quien también hizo parte del grupo de quienes con emotivas fotos recordó su paso por el programa.



No te lo pierdas ‘El Desayuno’ desde este 10 de septiembre por Nuestra Tele Internacional desde las 6:30 am ET.