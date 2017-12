¡De no creer! Así lucía Estefanía Borge antes de llevar una vida ‘fitness’

La actriz colombiana Estefanía Borge, es recordada por interpretar a Jacqueline Ramón, en la telenovela ‘El Joe la Leyenda’. Además, se caracteriza por ser una de las figuras públicas más carismáticas de la farándula colombiana.

En los últimos años, Estefanía se ha dedicado a llevar un estilo de vida saludable, lo que se ha visto reflejado en su espectacular cuerpo. Sin embargo, la actriz recordó con una fotografía en su cuenta de Instagram como era su figura antes de hacer ejercicio constantemente.

Borge comparó su aspecto actual con una imagen tomada hace cinco años, en la que está luciendo un vestido de baño y se puede observar que su cuerpo no estaba tonificado.

“Con amor, paciencia, esfuerzo, disciplina, tolerancia, respeto y muchas otras cosas más, he logrado siempre encontrar mi mejor versión de adentro hacia afuera y ser una mujer llena de Salud”, escribió la artista al pie de la imagen.

“Solo con mucha constancia he logrado mis objetivos. He aprendido y también me he equivocado, eso me hace cada vez más valiosa y poderosa al tener el valor de reconocerlo”, agregó.

La publicación tiene más de 36 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios, en donde sus seguidores expresan que la actriz los inspira para comenzar a luchar por lo que desean.

