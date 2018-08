¡Así lucen tus personajes favoritos en hiperrealismo!

El artista y Twitero @Itsmiketheboxer decidió compartir algo de su arte a través de la red social haciendo un modelo en 3D de algunos personajes icónicos de las caricaturas.

Su arte de consiste en transformar estos personajes animados en ilustraciones hiperrealistas en tercera dimensión, las cuales se viralizaron rápidamente a través del Internet.

Aunque algunos pueden tener una apariencia algo perturbadora, en definitiva, asombra mucho la manera en que trae estos personajes ficticios a la realidad.

Mira algunos de sus sorprendentes trabajos:

My version of Mike Wazowski pic.twitter.com/0kJaeUzuvU — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 1 de abril de 2018

Throwback to my Spongebob 3D rendition. My personal favorite to date. pic.twitter.com/P2eEFOPa7Z — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 18 de mayo de 2018

when people say my 3D artwork is ugly, creepy, and disgusting, but that was the plan along. pic.twitter.com/jC16mDro7i — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 5 de marzo de 2018

who win in a fight squidward or patrick? pic.twitter.com/eEoJfyp6jZ — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 24 de octubre de 2017

My 3D re-imagining of what Homer Simpson would look like in real life. pic.twitter.com/NVkyO65ItC — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 17 de agosto de 2018

My 3D depiction of how Ed Edd n Eddy would look like in real life. pic.twitter.com/aDGsQkasuh — Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 21 de enero de 2018