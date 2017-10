¡Muy romántico! Así fue el mensaje que Andy Rivera le dedicó a Lina Tejeiro por su cumpleaños

Hace algunos días, la actriz colombiana Lina Tejeiro cumplió 26 años y los celebró junto a sus amigos y familiares más cercanos.

Además su novio, el cantante Andy Rivera, la sorprendió con un romántico detalle, el cual publicó en sus redes sociales.

Se trata de un video, en el que muestra algunas fotografías de los momentos más significativos desde que iniciaron su relación, acompañado de un mensaje dedicado para la actriz.

“Hay personas tímidas como yo, que necesitan de fechas como esta para expresar cosas que no se dicen en los demás días del año, pero hay algo especial que aprendí contigo y que te lo voy agradecer toda la vida y es no perder la oportunidad, el momento y el presente para decirlo todo, para no callar nada, vivir real y sin miedo”, escribió el cantante.

“Todo lo que eres y significas para mí lo sabes de sobra y te lo repito a Diario. Te amo”, agregó.

La publicación cuenta con más de 600 mil reproducciones y múltiples comentarios, en donde sus seguidores los felicitan por su relación.