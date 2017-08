Arnold Schwarzenegger celebró sus 70 años con un divertido baile junto a Sylvester Stallone

Este fin de semana, el actor y exgobernador de EE.UU., Arnold Schwarzenegger celebró sus 70 años con una fiesta, a la que asistieron sus amigos más cercanos, entre ellos, Sylvester Stallone.

Los protagonistas de ‘Los Mercenarios’, se atrevieron a hacer un baile muy divertido junto con el comediante Tom Arnold, dejando claro que a pesar de la edad, son los mejores en escena.

Here’s the pitch: Me & world’s 2 greatest 70 yr old action stars. Practically writes itself. Happy Birthday @Schwarzenegger @TheSlyStallone pic.twitter.com/uzYwTfPOUf

— Tom Arnold (@TomArnold) 29 de julio de 2017