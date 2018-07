Ariana Grande sorprende con el mensaje de su nueva canción ‘God Is A Woman’

Aunque estaba anunciado para el 20 de julio, Ariana Grande ha dado la sorpresa y ha adelantado para este viernes 13 de julio, el lanzamiento de ‘God Is A Woman’, segundo sencillo de su nuevo disco ‘Sweetener’.

‘God Is A Woman’ out now https://t.co/o3UsUHDrb6 pic.twitter.com/XkQOkSqsjy

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 13 de julio de 2018