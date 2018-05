Ariana Grande se tatúa en homenaje a la tragedia de Manchester

El 22 de mayo del año pasado, un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena de la ciudad inglesa fue el sitio elegido por un atacante suicida para detonar una bomba que dejó 23 muertos y más de 100 heridos, muchos de ellos niños y adolescentes fanáticos de la artista estadounidense.

El pasado martes se cumplió un año de la tragedia y la artista aprovecho para demostrar su cariño y su apoyo a través de su cuenta de Twiitter.

thinking of you all today and every day 🐝 I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 22 de mayo de 2018