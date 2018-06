Ariana Grande podría ir camino al altar

De acuerdo a Us Weekly, la cantante se comprometió con Pete Davidson después de tener un mes de noviazgo. La pareja aún no ha desmentido ni confirmado el reporte de la publicación. Algunos fanáticos quedaron sorprendidos con la noticia.

Exclusive: Ariana Grande and Pete Davidson are engaged after they started dating in May! https://t.co/WfD6CwTjAC

— Us Weekly (@usweekly) 11 de junio de 2018