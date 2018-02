Aprenderán cosas de Elsa que no conocían: Protagonista del musical de Frozen en Broadway

El musical ‘Frozen’, basado en la película del 2013, está listo para conquistar al distrito teatral de la gran manzana.

Esta producción inicia esta semana shows de pre-estreno en el teatro St James de Broadway, y la premiere oficial será allí mismo el 22 de marzo.

Las 8 canciones de la banda sonora del film, entre las más conocidas ‘Let It Go’, la dupla compuesta por Kristen Anderson-Lopez y su esposo Robert López, han agregado otras 12 piezas.

La dirección estará a cargo del ganador del Tony, Michael Grandage y en los roles estelares participan Patti Murin como Anna y Caissie Levy como Elsa.

Con ella hablamos en evento de prensa en el refectorio del hotel The High Line de Manhattan.

