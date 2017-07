Angelina Jolie sufrió una parálisis facial luego de su divorcio con Brad Pitt

Meses atrás, la actriz estadounidense Angelina Jolie fue diagnosticada con parálisis de Bell, una debilidad repentina en los músculos de un lado del rostro, sin embargo, ella no sabe la causa de su enfermedad.

“No sabría decir si fue a causa de la menopausia o del año que había tenido”, expresó la artista en una entrevista, refiriéndose a su separación con Brad Pitt.

Angelina consiguió recuperarse de la enfermedad al someterse a un tratamiento de acupuntura. Esta experiencia le sirvió a la artista para darse cuenta, que se debía preocupar más por su bienestar, “a veces las mujeres de familia piensan en todo el mundo menos en ellas, hasta que esa actitud acaba afectando a su salud”.

Tras la separación, la actriz se dedicó a realizar actividades del hogar: “desde hace nueve meses, trato de ser buena en el papel de ama de casa, recoger las cacas del perro, lavar los platos y leer historias por la noche, y he mejorado en las tres cosas”.

Actualmente está promocionando ‘First They Killed My Father’ la quinta película que dirigió, pero no tiene ningún otro proyecto cinematográfico, pues está centrada en el cuidado de sus hijos para que se adapten a este nuevo cambio.

