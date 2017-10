Sorprendente: Amanda Bynes reaparece con un aspecto totalmente irreconocible

La actriz Amanda Bynes fue captada por los paparazis de Los Ángeles, tras siete años de estar retirada del mundo del espectáculo. Lo que más sorprendió a los seguidores de la estrella juvenil, es que luce irreconocible.

Amanda se alejó del cine y la televisión para luchar contra sus problemas con el alcohol y las drogas. En las imágenes se puede ver a Bynes en un centro comercial acompañada de su terapeuta Joy Stevens.

#amandabynes spotted grocery shopping in #LA #swipe Una publicación compartida por @pettyfrog el 3 de Oct de 2017 a la(s) 7:34 PDT

Girl… Amanda Bynes, girl… -not a young single Mormon mom… #healthy #girl #gurl #gir #amandabynes #changes #theamandashow Una publicación compartida por Donald Sullivan de Laon (@trashy_dreamzzz) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 5:45 PDT



La artista de 31 años, se dio a conocer a nivel mundial en los años 90’ cuando apareció en la serie ‘What I Like About You’. Sin embargo, a sus 24 años anunció que se retiraría de la actuación afirmando que ya no le gustaba su trabajo.

“Sé que 24 años es una tierna edad para retirarse, pero tienen la primicia, me he retirado. Ser actriz no es tan divertido como parece, si ya no amo algo, lo dejo de hacer. Ya no amo actuar, por eso he dejado de hacerlo”, escribió la ex chica Disney en su cuenta de Twitter.

