Adiós al set de noticias: Carolina Soto se despidió del canal RCN

La caleña se despidió de la que fue su casa por 8 años a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Hoy me despido de una empresa que me dio la oportunidad de crecer como profesional, como empresaria y como persona. La vida es de momentos, y este finalizó… Gracias a quienes me acompañaron en cada emisión”, escribió la modelo y presentadora.

Ahora, emprenderá un nuevo camino y se dedicará a su etapa de empresaria y a vivir de lleno la experiencia de ser mamá.

