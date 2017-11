Actriz estadounidense insulta fuertemente a Sofía Vergara

La actriz estadounidense Teresa Giudice, insultó a Sofía Vergara en medio del conversatorio ‘Gettin Real With The Housewives’, en el cual se refirió a la experiencia que tuvo al tomarse una fotografía con la colombiana.

Teresa Giudice SLAMS Sofia Vergara! Get all the TEA on what caused this very unexpected feud! LINK IN BIO ☕️ Una publicación compartida por Good Tea (@thegoodteatime) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 7:12 PDT

Teresa indicó que ‘La Toti’ había sido muy grosera, cuando ella le pidió una foto. Además, afirmó que debería ser más cordial por su situación de migrante en Estados Unidos.

“Yo no quería tomarme la foto, me lo pidió mi publicista. Ella fue grosera, le dijo a su agente ‘¿por qué me haces tomarme una foto con esta mujer?’, yo no podía creer que haya dicho eso esa perra”, expresó Giudice ante los asistentes al evento.

“Debería ser amable por ser inmigrante”, agregó.

Estas declaraciones fueron rechazadas por los seguidores de la actriz colombiana, quienes afirman que Teresa no debió expresarse así de Sofía por ser una latina radicada en el país americano.