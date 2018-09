Master Chef Celebrity se llevó el premio a Programa de Concurso o Reality Favorito en los TVyNovelas 2018

El sábado 8 de septiembre se celebró en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, la edición número 27 de los premios TVyNovelas, que celebran lo mejor de la televisión colombiana. Dentro de las categorías se encuentran: series, presentadores, telenovelas, programas de opinión, humor, variedades y noticieros.

El talento del Canal RCN se llevó los premios a Programa de Concurso o Reality Favorito con Master Chef Celebrity y Presentador de Programa de Opinión o Noticiero Favorito con Felipe Arias.



Ver esta publicación en Instagram Que alegría! 😁 @masterchefcelebrityco #PremiosTvYNovelas2018 @canalrcn Una publicación compartida por Legarda (@legarda) el 8 de Sep de 2018 a las 8:21 PDT

“Una respuesta desde la ganancia que uno tiene en este tipo de experiencias y va más allá de ganarse el dinero, es esa experiencia tan hermosa, esa satisfacción de hacer las cosas con respeto con amor hacia mis compañeros, hacia el público”, nos contó Catalina Gómez, ex participante de Master Chef Celebrity Colombia.

En la alfombra roja de los premios también hablamos con Pipe Calderón, capitán de Mi Familia Baila mejor. “Es un programa que rescata los valores, la superación de las familias y es algo que se puede ver en el más niño o en el más anciano”.

“Fue un personaje tan entrañable, una de las cosas más lindas que me paso, es que la gente me escribía, pero no el típico me gusta tu personaje, sino me escriban cartas, cartas enteras”, dijo Luz Estrada, quien personificó a “Doña Gloria” en ‘Nadie Me Quita lo Bailao’

En total se recibieron más de medio millón de votos para elegir a los 90 nominados.