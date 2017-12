Hoy| Lucía le dirá a Diomedes que ya no lo ama como antes

Lucía tendrá una discusión con Diomedes, y le dirá que no lo odia, ni le tiene asco por serle infiel con tantas mujeres, pero asegurará que ya no lo ama como antes, pues no puede confiar en él.

Además, Lucía está segura de que el cantante volverá a salir con otras mujeres, razón por la que no lo puede perdonar.

Joaco Guillén, el manager del cantante le dirá a ‘El Cacique’ que se enfoque en su carrera, pues la relación que actualmente tiene con su esposa no puede ser el eje de su vida.

