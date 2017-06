Diomedes no aguantó más y le confesó toda la verdad a Berta

Diomedes no aguantó más y le confesó a Berta que no la ama y que no se casará con ella.

Además, también le dijo que había otra mujer en su corazón lo que, por supuesto, no le agradó nada a Berta, quien no descansará hasta saber quién es la persona que enamoró a Diomedes.

No se pierda hoy a las 9:00 P.M/EST, Diomedes, El Cacique de La Junta, solo por Nuestra Tele Internacional.

Vea también ► Un desafortunado encuentro: Diomedes y ‘El Mono Arjona’ por fin se conocieron