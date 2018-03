Ya se conocen los cruces para los cuartos de la Champions League

La UEFA celebró en Nyon el sorteo para los cuartos de final de la Champions League que dejó varias sorpresas.

Las llaves quedaron de la siguiente manera: el Barcelona se medirá a la Roma, mientras que el Sevilla tendrá que verse las caras con el Bayern de Múnich. Por su parte, uno de los enfrentamientos mas vistosos entre el Real Madrid y la Juventus de Turín, que ya se habian enfrentado en la final en Cardiff y terminan el sorteo los dos equipos ingleses Liverpool y Manchester City.

The official result of the #UCLdraw.

Predict the final… 🤔 pic.twitter.com/YAlLd1tWJK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 de marzo de 2018