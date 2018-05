Ya se conocen las llaves de los cuartos de final de la Liga Águila I-2018

Luego del sorteo realizado el domingo por la DIMAYOR se definieron las llaves para los cuartos de final de la Liga Águila I-2018.

Los encuentros se tienen preparados para la próxima semana, el 12 y 13 de mayo de 2018.

De esta manera quedaron los encuentros para los cuartos de final:

-Llave A: Atlético Nacional vs. Deportivo Cali.

-Llave B: Independiente Medellín vs. Junior

-Llave C: Tolima vs. Once Caldas

-Llave D: Atlético Huila vs. Patriotas