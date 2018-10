Usain Bolt marcó sus primeros goles como futbolista profesional

En un amistoso que se disputó en Australia, el ex atleta y once veces campeón del mundo anotó sus primeros dos goles como profesional en la victoria 4-0 de su equipo, Central Coast Mariners sobre South West United.

Su primera anotación llegó cuando el hombre más rápido de la historia utilizó esta habilidad para desbordar a un defensa y marcar con un tiro por debajo.

Usain Bolt has scored his first goal! ⚡

First Olympic gold, next the Ballon d'Or? 🥇

🎥: @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/BVroos9tJS

12 de octubre de 2018

Poco después llegaría su segundo tanto donde el dueño de los récords en 100 y 200 metros, aprovechó la indecisión entre el portero y la defensa para anotar a portería vacía también por debajo.

Usain Bolt taps in a second and follows it up with a #Fortnite celebration! 💪

🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/mcPg42xMDy

12 de octubre de 2018

Así mismo el ahora jugador señaló lo feliz que está por este doblete en su primer partido como titular. “Estoy simplemente feliz por haber tenido una oportunidad y estoy orgulloso de mí mismo. Ha sido muy grande… Fui titular y marqué dos goles. Me siento muy bien. Para esto he trabajado duro”. Dijo Bolt tras el encuentro.

