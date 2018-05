Suramericano rompe récord surfeando la ola más grande del mundo

El brasileño Rodrigo Koxa recibió este domingo el premio XXL Biggest Wave Award por haber logrado domar la ola mas grande del mundo hasta el momento.

La ola gigante mide 24,38 metros o 80 pies y la hazaña fue lograda en Nazaré, Portugal, el 8 de noviembre del año pasado.

After riding this 80-foot wave (!!!), Rodrigo Koxa is now the official world record-holder for the biggest wave ever surfed. pic.twitter.com/lOkOQtrhDC

— SportsCenter (@SportsCenter) 30 de abril de 2018