“Sentía la necesidad de volver”: Luis Fernando Suárez habla de su trabajo frente a La Equidad

En La Previa de Colombia Grita Gol visitamos en su residencia al “técnico de moda” del fútbol colombiano, Luis Fernando Suárez, quién después de varios años por fuera del país e incluso como seleccionador mundialista, lidera una campaña llena de triunfos con La Equidad.

Suárez jugó como defensa y volante de marca, pero sus mayores logros los ha conquistado en el banco técnico, donde ha sido director de varios equipos hasta llegar incluso a ser seleccionador internacional con Ecuador y Honduras.

“En Honduras aprendí incluso mucho más (…) y para mi vida como entrenador me sirvió mucho más para lo que pueda vivir de aquí en adelante”, nos dijo Suárez, y agregó que luego de llegar con la selección centroamericana al Mundial de Brasil 2014 aprendió que “siempre tienes que escuchar y después toma tu decisión”.

Pese a que según sus cuentas de los últimos 18 años de carrera lleva unos 15 fuera del país, Suárez regresó para ponerse al frente de La Equidad. “Sentía la necesidad de volver, de estar acá, de probarme acá y ver en qué estoy yo”, dijo luego de confesar que “las experiencias después del Mundial no fueron las mejores”.

Finalmente, sobre los triunfos que cosecha en el fútbol colombiano dijo que le ha funcionado su opinión de que en todos los modelos futbolísticos se debe saber defender y atacar, teniendo como único objetivo la victoria.

“Yo he perdido más de lo que he ganado, solo he ganado dos o tres cosas no más, y eso es lo que más me ha enseñado a mí: el perder”, nos dijo. Además, dijo sentirse cómodo en el papel de seleccionador nacional. “Me gusta dirigir una selección, porque lo que viví fue bueno. (…) espero que algún día pueda volver a dirigir una selección”.

