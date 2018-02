¿Provocación de Neymar? Este fue el gesto que indignó al mundo del fútbol

Transcurría el partido entre el Paris Saint Germain y el Rennes por Copa de la Liga de Francia con total tranquilidad con un marcador a favor el equipo parisino por 3 a 1, con un PSG imbatible y un Neymar que a pesar de no marcar, fue protagonista del partido por un polémico gesto.

Luego de que le mostraran amarilla a la estrella brasileña por una falta cometida en el capo contrario, el jugador aprovecho que un rival estaba en el suelo para ofrecer su mano y luego quitarla para al final no ayudarlo a levantarse.

Además el deportista se dio el lujo de hacer una ‘Espaldinha’ en el minuto 90′ cuando ya el marcador estaba cerrado, cosa que no le gustó a su rival.

Neymar in #Ligue1 is like #FIFA18 on beginner mode 🙈🔥🇧🇷pic.twitter.com/NdA5KK3mGQ

— FREEBETS.com (@freebets) 31 de enero de 2018