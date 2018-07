¿Por qué el próximo Mundial se jugará en los últimos meses del año?

Recientemente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que Qatar 2022 se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de dicho año, el primero en su historia en hacerse en esta época.

Pero, ¿Por qué no se jugará en las épocas de junio-julio como se venia haciendo?



La respuesta compleja es que las condiciones climatológicas propias de este país asiático hacían de las fechas habituales (junio-julio) algo insostenible para propiciar el rendimiento óptimo de los atletas durante el evento. En verano, la temperatura promedio supera los 35ºC y en invierno ronda los 10ºC.

é gente, faz sentido ser no fim do ano mesmo, olha as temperatura do catar no ano pic.twitter.com/SY4lz4YAHD

— guigui (@guilhermarei) 9 de julio de 2018