Pirlo se despide del fútbol rodeado de grandes leyendas

Este lunes se jugó el que fue el último partido como jugador profesional de Andrea Pirlo, este se llevó a cabo en el Giuseppe Meazza y fue denominado ‘La Noche del Maestro’.

En este partido lo acompañaron históricas figuras del calccio, como Ronaldo, Totti, Zanetti, Tévez, Maldini, Cassano, Gatusso, Buffón o Inzaghi.

