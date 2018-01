No sufra con el frío en el mundial de Russia 2018, vea cómo calentarán la canchas

El duro invierno en Rusia puede llegar a temperaturas extremas de hasta -30°C en su capital Moscú, y esto ha obligado a los organizadores de la Copa del Mundo a instalar lámparas de calor sobre la cancha del Kaliningrad Stadium, y así evitar que se dañe con la nieve que cubre a la ciudad en estas épocas del año.

It was among the last to break ground, now it’s one of the most complete stadiums yet to be opened. Here’s how the Kaliningrad stadium looks now. #Russia2018 https://t.co/qlt1fQvIjT pic.twitter.com/kRyFpoxtug

— StadiumDB.com (@StadiumDB) 22 de enero de 2018