“No es un adiós es un hasta luego”: Zidane renuncia a la dirección técnica del Real Madrid

Zinedine Zidane renunció a la dirección técnica del Real Madrid, y se marcha luego de conquistar la tercera Liga de Campeones consecutiva.

La imagen que lo dice todo. Florentino Pérez representa al madridismo. La salida de Zinedine Zidane, después de ganar 9 títulos en menos de 3 años, no se la esperaba ni el presidente. pic.twitter.com/onFUK1Ui2u — Invictos (@InvictosSomos) 31 de mayo de 2018

En una rueda de prensa llevada a cabo este jueves, el ex jugador anunció su retirada entre un ambiente nostalgico pero esperanzador, pues dijo que no era un “adiós” si no un “hasta luego”.

Después de nueve títulos en dos años y cinco meses, entre ellas tres Champions League, dos Mundiales de Clubes dos Supercopas de Europa, una Liga Española y una Supercopa de España Zinedine Zidane decidió dejar la dirección técnica del Real Madrid.

Momento donde Zinedine Zidane renuncia inesperadamente al Real Madrid. Se despide de club como un gigante, lleno de logros y títulos en una fortísima carrera. “Este equipo necesita seguir ganando y para eso necesita un cambio, un nuevo discurso” pic.twitter.com/FFxO8a4BKh — Rogelio Arosemena (@Rarosemena11) 31 de mayo de 2018

“Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio después de tres años. Otro discurso, otra metodología de trabajo, y por eso tomé esta decisión. Quiero mucho al Real Madrid y al presidente. Le estaré eternamente agradecido toda mi vida, pero hoy hay que cambiar”, dijo.