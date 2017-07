Neymar protagoniza una pelea con Semedo en pleno entrenamiento del Barça

El futbolista brasileño Neymar, protagonizó una pelea con su compañero de equipo, el portugués Semedo, durante el entrenamiento del FC Barcelona en EE.UU.

Los jugadores tuvieron que ser separados por el argentino Javier Mascherano, quien fue el que logró calmar los ánimos.

Luego del altercado, Neymar abandonó el entrenamiento, lo que hace más fuertes los rumores de su salida del Barcelona.

VIDEO: Angry Neymar after fight with Semedo during the training session. [Daily Mail] pic.twitter.com/o1x6rAN7Mb

— Barça News Forum (@BarcaNewsForum) 28 de julio de 2017