Nairo Quintana ganó la etapa número 17 del Tour de Francia

El ciclista colombiano Nairo Quintana se impuso este miércoles en la etapa 17 del Tour de Francia y se llevó el triunfo de la jornada. El boyacense descontó 54 segundos al británico Thomas y ascendió a la quinta casilla de la clasificación general.

