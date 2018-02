Los jugadas que nos regalan Neymar y Cristiano en su cumpleaños

El día de hoy, lunes cinco de febrero, cumplen años dos de los mejores jugadores del mundo, el crack del Real Madrid Cristiano Ronaldo con 33 años y el astro brasileño Neymar Junior con 26 años.

En sus años dedicados al fútbol, nos han dejado varias jugadas dignas de admirar, aquí tenemos un compilado de los mejores regates de esta dupla extraterrestre.

Now in GIF format: here’s Neymar glitching his way THROUGH Toulouse defenders FIFA-style in last night’s game pic.twitter.com/dJjBCazNNF — Chris Creegan (@SkyChrisCreegan) 21 de agosto de 2017

GIF | Throwback to when Cristiano Ronaldo ended this defender’s career.. 🔥 pic.twitter.com/I6ITqfx3iR — TeamCRonaldoTV (@TeamCRonaldoTV) 3 de febrero de 2018