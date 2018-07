Las mejores imagenes de la celebración de Croacia en la semifinal del Mundial

En el partido de las semifinales del Mundial que se juega en Rusia entre Croacia e Inglaterra, ocurrió un momento que quedará en la memoria como de los mejores momentos de la competencia.

El encuentro iba 1 a 1 y ya se jugaba el tiempo adicional, con los equipos igualado , se esperaba que el encuentro se definiera con tiros desde el punto penal. Sin embargo, la estrella croata, Mario Mandzukic, aprovechó un balón en el área al minuto ‘109 para sentenciar el marcador por 2 a 1 definitivo que le daba paso a la gran final por la Copa Mundo.

Lo curioso sucedió en medio de la celebración, pues con toda la euforia y emoción del momento la Selección de Croacia arrolló a un fotógrafo.

#CRO piled on top of the photographers after scoring a huge extra time goal pic.twitter.com/FPaDQoEepn — Marcus Gilmer (@marcusgilmer) 11 de julio de 2018

Team Croatia apologizes to photographers after accidentally trampling them celebrating a goal in the #WorldCup pic.twitter.com/FMlkr0cIyE — Brian Koerber (@bkurbs) 11 de julio de 2018

El fotógrafo, por supuesto, no perdió su profesionalismo y capturó las imágenes de su vida en la Semifinal de Rusia 2018, por supuesto los croatas luego de lo sucedido le ofrecieron disculpas, a pesar de que no pareció molestarle mucho, pues en la tomas rescatadas se le puede ver con una sonrisa de total felicidad.

Foto del fotògrafo caído pic.twitter.com/kTGfcXvz0I — FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca (@fersch_4) 11 de julio de 2018

EU SABIA QUE IA TER UMA FOTO INCRIVEL DESSA HORA QUE ELES CAIRAM NO FOTOGRAFO AHAHA #CRO pic.twitter.com/CJ0KqI8dvW — Laura se pope (@laura_nco) 11 de julio de 2018