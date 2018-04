La Major League Soccer ya esta Zlatanizada

El sueco arribo a tierra estadounidense la semana pasada y luego de una acogida calurosa y mediática, el delantero debuto este sábado como mejor sabría hacerlo: remontando y marcando un doblete en los últimos minutos.

En el minuto 71‘ Los Ángeles Galaxy iban abajo del marcador por 1-3 y entra su nueva estrella, Zlatan Ibrahimovic, y de esta manera lo recibía el público:

Al minuto 77′ el primer Gol de Ibrahimovic desde 35 metros, 3 a 3 en el marcador, era la carta de presentación del sueco. WelcomeToZlatan

Una publicación compartida por Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) el Mar 31, 2018 at 8:14 PDT

Al minuto 91′, gol de cabeza de Ibrahimovic para conseguir una remontada épica, 4-3 en el marcador final en un derbi con muchas emociones, donde todo Estados Unidos ya conoce la genialidad de Zlatan Ibrahimovic.

We are all witnesses. 👀 Here’s how Zlatan’s winner looked and sounded from behind the goal. #FOXFieldPass pic.twitter.com/pM0VKI8h7t — FOX Soccer (@FOXSoccer) 31 de marzo de 2018

De esta manera se vivió en la grada, un día que los fanáticos de Los Ángeles Galaxy nunca van a olvidar.