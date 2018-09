‘Jordan’ deja el baloncesto y ahora vestirá al PSG

La marca, aliada de Nike e inspirada en uno de los mejores jugadores de basket de la historia, Michael Jordan, ha firmado con el conjunto de Nasser Al – Khelaifi un contrato para la Champions League 2018 – 2019.

Esta semana fue presentada la primera colección deportiva que acompañará al equipo la próxima temporada enfocada en fútbol creada por ‘Jordan’.

Los modelos principales son los uniformes, uno negro y uno blanco, que serán usados por el PSG en la Champions League 2018/2019; la colección también incluye sneakers, zapatos deportivos, jerseys de baloncesto y otros más de 90 artículos.

Esta es la primera vez que la marca de indumentaria deportiva, Jordan, crea artículos para otro deporte diferente al baloncesto.

