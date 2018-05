Japón, el nuevo destino de Andrés Iniesta

El centrocampista español Andrés Iniesta ha cerrado su fichaje por el Vissel Kobe de Japón, confirmando así los rumores que apuntaban a la inminente llegada a la J-League del exjugador del FC Barcelona.

Está previsto quesea oficialmente presentado el jueves en un acto que tendrá lugar en Tokio. El futbolista se incorporaría a su nuevo club después de disputar el Mundial de Rusia con España.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani…🇯🇵⚽ ✈️ 🌍

Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 23 de mayo de 2018