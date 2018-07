Imparable: cuatro victorias para Caterine Ibargüen el la Liga Diamante

Este viernes Caterine Ibargüen continuó con su invicto y logró quedarse con una parada más en el salto triple de la Liga Diamante, tras vencer a Tori Franklin y a la veterana Olga Rypakova.

Four meets, Four wins this season in the #Diamondleague for @tripleCIbarguen

She breaks the Meeting Record in the Triple Jump to win in 14.96m

Here’s all the work that goes in behind the scenes to make it possible:#RabatDL #RoadToTheFinalhttps://t.co/X68QQZsivk

— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 13 de julio de 2018