“Esto es mentira (…) déjenme tranquilo”, James sobre publicación de Sport Bild

Este miércoles, James Rodríguez, jugador del Bayern Múnich, rechazó la declaración: “el Bayern es tan grande como el Madrid o incluso más”, que según la revista Sport Bild hizo durante una entrevista.

James contestó a la publicación difundida, por otro medio, a través de su cuenta de Twitter.

Esto es mentira, no he dicho esto, respeto total por el Madrid! por favor déjenme tranquilo, ya me he ido de España, gracias. 👍🏼 https://t.co/cLF6J0NM40

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 26 de julio de 2017