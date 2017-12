El mensaje de Nicolás Vikonis que conmovió a todos los colombianos tras el triunfo de millonarios

Luego de que Millonarios alzara su copa número 15 y alegrara el corazón de los bogotanos, el arquero titular del conjunto ‘Embajador’, Nicolás Vikonis, dio un mensaje a los medios de comunicación que conmovió a toda Colombia, especialmente a los hinchas del cuadro capitalino.

Vikonis se refirió a los vínculos que tendría en algún momento de su historia el equipo de futbol, con el narcotráfico colombiano, aclarando que “Millonarios estuvo manchado mucho tiempo por personas que hicieron mucho mal a este país. El fútbol es un medio de paz y de vida”, mencionó el guardameta.

“Este escudo le pide perdón a todas las personas que sufrieron mucho por personas que mancharon este nombre. Millonarios tiene que ser Millonarios de amor y generosidad con todo el país”, agregó el uruguayo.

Además, el talentoso futbolista les dedicó el triunfo a sus personas más queridas, como a su hija que no alcanzó a nacer y a su abuelo que falleció este año.

“Hoy me quiero acordar de los angelitos que tengo en el cielo: primero mi hija Luciana que no alcanzó a nacer y la perdí en enero, y a mi abuelo que se me fue en agosto”, sentenció Vikonis.