EE.UU., México y Canadá serán las sedes del Mundial en el 2026

La candidatura formada por Estados Unidos, México y Canadá organizará el Mundial del 2026, al ganar en la votación a Marruecos, este miércoles en Moscú en el 68º Congreso de la FIFA.

The moment our united dream became a reality! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/rCTiTcxGXj

En la votación electrónica, la candidatura conjunta obtuvo 134 votos, por 65 de Marruecos. El torneo se disputará por primera vez con 48 selecciones en vez de 32, lo que modifica los cupos por continentes.

Las reacciones no se hicieron esperar, sobretodo de los dirigentes de las naciones a los cuales les enorgullece esta candidatura.

The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations – a great deal of hard work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018