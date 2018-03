Deportivo Cali recibe este miércoles al líder Once Caldas en el Palmaseca

Dos de los mejores porteros del país se enfrentan hoy en Palmaseca en busca del protagonismo de cara al mundial de Russia 2018.

Los guardametas Camilo Vargas por el Deportivo Cali y Jose Fernando Cuadrado por el Once Caldas, ya han vestido la camiseta de la selección Colombia en varios amistosos, sin embargo, no se han consolidado en la titular de la selección.

Once Caldas visita al equipo verdiblanco y busca no ceder puntos para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, por su parte, Deportivo Cali no quiere salir del selecto grupo de los ocho mejores del país.

No se pierda este enfrentamiento desde las 9:00 pm ET por Nuestra Tele Señal Internacional.