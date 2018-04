De esta manera el Bayern Munich agradece a James por ganar la Bundesliga

Luego de que el Bayern Munich consiguiera el título de la BundesLiga faltando cinco fechas para finalizar tras la victoria del pasado sábado 4 a 1 ante el Augsburg donde el colombiano James Rodríguez anotó uno de los goles, la pagina de Youtube oficial de la liga alemana realizó una animación en honor a los ganadores de la liga.

En una animación muy curiosa y divertida, se pueden ver a jugadores Thomas Müller, Robert Lewandoski y James Rodríguez cantando una canción celebrando su victoria, además en un apartado de la canción se puede escuchar una clara referencia a su anterior equipo, el Real Madrid, “Real Madrid load me out to this place… And I’ve come through”. (El Real Madrid me prestó a este lugar… Y lo logré), ese es el mensaje que acompaña la animación del volante colombiano.

A continuación podrás ver el divertido video:

¿Qué opinas de la animación?, ¿si se parece a James?