¡Conozca las camisetas alternativas que usarán las selecciones para Russia 2018!

Adidas ya dio a conocer las nuevas camisetas que acompañaran a las selecciones para esta Copa Mundial FIFA Russia 2018.

Las camisetas que han sacado el día de hoy, son las segunda equipación que vestirán los jugadores en sus encuentros como visitantes.

Jugadores como Chicharito, Diego Costa, Leo Messi, David De Gea , James Rodriguez y Yerri Mina, posaron para publicitar la camiseta alternativa que usarán para el reto que afrontan este verano.