¿Viajarás a Estados Unidos? No podrás llevar ciertos dispositivos electrónicos en la cabina

Desde la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el Gobierno ha endurecido las políticas de seguridad que estén relacionadas con el ingreso de personas a la nación, a fin de evitar posibles atentados. Esto ha llevado a que se tomen diversas medidas, a las cuales se suma una nueva: los dispositivos electrónicos más grandes no podrán ser llevados en la mano durante los viajes en avión.

Computadoras portátiles, tablets, cámaras, lectores de eBooks, reproductores de DVD, consolas de videojuegos, y más, serían los productos afectados por la normativa. La decisión fue anunciada este martes por el Departamento de Seguridad Nacional a través de un comunicado de prensa.

Los pasajeros afectados serán aquellos que aborden vuelos provenientes de alguna de las siguientes localidades:

Según reportan desde The New York Times, esta medida no afectará a las aerolíneas estadounidenses, pero sí al resto. Los objetos que sean más grandes que un teléfono inteligente deberán ir en la maleta embarcada.

Entretanto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), envió un correo a las aerolíneas que trabajan en dichas regiones para comunicarles la nueva norma.

La aerolínea Royal Jordanian publicó el documento en su cuenta de Twitter, y a pesar de que fue borrado minutos después, algunos usuarios lograron tomar una captura de pantalla para replicarlo.

@RoyalJordanian This Tweet appears to have been deleted , cannot find it back . Is it still valid #ElectronicsBan pic.twitter.com/PYZXwa76MP

— Caroline Kere (@carolinekere) 21 de marzo de 2017