Trump expone en un tuit que Estados Unidos debe “expandir su capacidad nuclear”

El presidente electo insinuó un giro de la primera potencia mundial tras décadas de reducción de las armas atómicas.

En 140 caracteres en Twitter, el presidente electo Donald Trump anunció este jueves 22 de diciembre en un mensaje breve y ambiguo que la primera potencia mundial debe “reforzar y expandir enormemente su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón respecto a las armas nucleares”.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

