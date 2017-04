“Soy una niña siria que sufre bajo Bashar Al Assad”: infante agradece a Donald Trump por ataques aéreos

Bana Alabed es una pequeña siria de siete años que es conocida en redes sociales por mostrar su opinión de manera enfática, sobre la situación que vive su pueblo.

Alabed que cuenta con más de 360 mil seguidores en twitter publicó:

“Soy una niña siria que sufre bajo Bashar Al Assad y Putin. Doy la bienvenida a las acciones de Donald Trump contra los asesinos de mi pueblo”, refiriéndose al bombardeo que aprobó el presidente estadounidense, luego de que el ejército local, presuntamente lanzara bombas químicas a la población.

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people.

Lea también ► Continúa la búsqueda: autoridades aún están tras la pista de la hermana Gloria, secuestrada en África

La pequeña se ha hecho conocida por sus constantes mensajes en los que cuenta su situación, y pide ayuda a la comunidad internacional para que la guerra de su país tenga termine.

This is my message to the leaders of the world: it’s never too late, save the people of Syria now. #Idlib pic.twitter.com/3ueqy7bm1V

— Bana Alabed (@AlabedBana) 4 de abril de 2017