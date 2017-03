¿Medida excesiva? Agente detiene a dos niñas y las impide abordar un vuelo por usar ‘leggings’

Una agente detuvo a dos niñas que pretendían abordar un vuelo hacia Mineápolis, Estados Unidos, debido a que las pequeñas tenían unos ‘leggings’, un tipo de pantalón muy ajustado y elástico que se adapta al cuerpo de la persona.

El incidente fue revelado por Shannon Watts, fundadora del grupo Moms Demand Action, quien lo publicó en su cuenta de Twitter y aseguró que la agente “las está obligando a cambiarse o ponerse algo encima de los ‘leggings’, o no podrán abordar”.

1) A @united gate agent isn’t letting girls in leggings get on flight from Denver to Minneapolis because spandex is not allowed? — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017

2) She’s forcing them to change or put dresses on over leggings or they can’t board. Since when does @united police women’s clothing? — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017

.@united They just boarded after being forced to change or put dresses on over the top of their clothing. Is this your policy? — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017

Watts explica que la agente indicó que ella “no hace las reglas, solo las sigue”, y criticó que al padre de las niñas lo dejaran abordar el vuelo en shorts. Asimismo, afirmó que una de las pequeñas se veía “normal y apropiada”, mientras que a otras dos no se les permitió subir al avión.

A 10-year-old girl in gray leggings. She looked normal and appropriate. Apparently @united is policing the clothing of women and girls. https://t.co/RKsIFoE8pq — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017

.@united Two other girls were not allowed on flight. — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017

Desde The Washington Post explican que las menores de edad utilizaban un pasaje de viaje de la empresa, y la vestimenta iba en contra del código de vestido de la aerolínea. Por su parte, United respondió a las acusaciones a través de su cuenta en Twitter.