Amenazan de muerte a Andrea Guerrero por declaraciones sobre Pablo Armero

En las últimas horas, la periodista colombiana Andrea Guerrero, en una entrevista con RCN Radio, denunció una serie de amenazas en su contra luego de sus declaraciones sobre Pablo Armero, y pidió ayuda a las autoridades.

“Quiero aprovechar este espacio para decirles que yo hago un llamado a Diego Mora (director de la Unidad Nacional de Protección), lo hago porque siento temor, siento temor hoy de ir al estadio, he recibido amenazas permanentemente. Ahora me levanté y me encontré con una amenaza de violación, matar, un montón de cosas que no me caben en la cabeza”, mencionó Andrea.

La periodista también aclaró que quiere ir a realizar su trabajo en el partido de Colombia – Bolivia este jueves, pero el temor va en constante crecimiento.

Pero ¿por qué Andrea Guerrero ha recibido amenazas?

Esto ocurrió a raíz de que la periodista, mostrara su descontento por la presencia de Armero en la lista de convocados por Pekerman, para disputar estas dos fechas de eliminatoria, porque en meses pasados, el lateral colombiano golpeó a su esposa.

Hacer lo que más se ama, amar lo que se hace y sentirse una mujer afortunada bendecida y feliz es suficiente! Desde la tierra de mi reina @ajaramilloch con @anaarangodesign ya nos vemos en @winsportstv Una publicación compartida de Andrea Guerrero Quintero (@andreaguerreroquintero) el 21 de Mar de 2017 a la(s) 2:24 PDT

Luego de esto, la comunicadora se volvió tendencia en Twitter con una etiqueta que la tilda de racista, con la crítica principal de no haberse pronunciado de la mima manera hace seis años, cuando el DT de la Selección Colombia, Hernán Darío Gómez, golpeó a una mujer.

A esto, la comunicadora fue enfática en una entrevista con el portal de internet Pulzo.com:

“Si hoy hubiera sucedido un episodio igual al que pasó en su momento con Hernán Darío Gómez, yo habría sido igual de contundente a como lo estoy siendo hoy, porque a medida que ha pasado el tiempo, que nos hemos encontrado con Yuliana, con Natalia Ponce y tantos otros casos de maltrato de género, sí creo que soy más sensible. Tenemos que sensibilizarnos más y no callar”.

En una entrevista con NTN24, el futbolista se manifestó sobre el tema y aclaró que “Es la vida personal. Nadie se puede meter, y yo pienso que tenemos que pensar positivo, pensar en lo que viene, que es este partido”, sentenció.