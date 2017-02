Con un fuerte anuncio en The New York Times El Aissami le responde a EE.UU.

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, publicó este miércoles en el diario estadounidense The New York Times una carta dirigida al secretario de Departamento del Tesoro.

La carta es un anuncio de página completa pagada por El Aissami.

El Aissami hace referencia a la fecha en la que fue incluido en la lista del Departamento del Tesoro de EE.UU. (conocida como la “lista Clinton”) por presuntamente jugar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas. Las sanciones incluyen restricción al acceso financiero estadounidense y el congelamiento de sus bienes en ese país.

El Vicepresidente, señala que Venezuela en realidad sufre por el narcotráfico que se origina en Colombia.

“Venezuela combate también los carteles de drogas porque nuestro país y nuestro pueblo son víctimas del narcotráfico, en particular de la poderosa industria colombiana de las drogas ilegales, la principal proveedora de las drogas que inundan las calles de Estados Unidos y Europa”, dice en el anuncio pagado en The New York Times.